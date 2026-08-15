Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

MBB SE Hold

09:41 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MBB nach Halbjahreszahlen von 226 auf 211 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das angehobene operative Margenziel sei vor allem der Beteiligung an Friedrich Vorwerk zu verdanken, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwoch. Beim Anlagenbauer Aumann dagegen halte der Umsatzrückgang an. Er orientierte sich in seinem Modell an dem Marktwert der Beteiligungen - mit einem 20-prozentigen Holding-Abschlag, den er aber nicht auf die hohen Barmittelbestände anwendet./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:39 / GMT

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