MBB Aktie
Marktkap. 925,69 Mio. EURKGV 21,71 Div. Rendite 0,59%
WKN A0ETBQ
ISIN DE000A0ETBQ4
Symbol MBBDF
AI Analyse
MBB SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MBB nach Halbjahreszahlen von 226 auf 211 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das angehobene operative Margenziel sei vor allem der Beteiligung an Friedrich Vorwerk zu verdanken, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwoch. Beim Anlagenbauer Aumann dagegen halte der Umsatzrückgang an. Er orientierte sich in seinem Modell an dem Marktwert der Beteiligungen - mit einem 20-prozentigen Holding-Abschlag, den er aber nicht auf die hohen Barmittelbestände anwendet./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MBB SE
Zusammenfassung: MBB Hold
|Unternehmen:
MBB SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
211,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
175,80 €
|Abst. Kursziel*:
20,02%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
176,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,89%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
211,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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