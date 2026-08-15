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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

MBB SE Hold

09:41 Uhr
MBB SE Hold
Aktie in diesem Artikel
MBB SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MBB nach Halbjahreszahlen von 226 auf 211 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das angehobene operative Margenziel sei vor allem der Beteiligung an Friedrich Vorwerk zu verdanken, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwoch. Beim Anlagenbauer Aumann dagegen halte der Umsatzrückgang an. Er orientierte sich in seinem Modell an dem Marktwert der Beteiligungen - mit einem 20-prozentigen Holding-Abschlag, den er aber nicht auf die hohen Barmittelbestände anwendet./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MBB SE

Zusammenfassung: MBB Hold

Unternehmen:
MBB SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
211,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
175,80 €		 Abst. Kursziel*:
20,02%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
176,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,89%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
211,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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