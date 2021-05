NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Die Geschäfte des weltgrößten Fast-Food-Konzerns hätten sich erholt, schrieb Analyst John Ivankoe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu beigetragen hätten die vielen Drive-In-Restaurants vor allen in den USA sowie der Lieferservice und die digitalen Angebote./la /mis