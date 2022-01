NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für McDonald's anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 US-Dollar belassen. Die Fast-Food-Kette befinde sich weiterhin auf Erholungskurs, schrieb Analyst John Ivankoe in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Cashflow auf Filialebene bleibe hoch./la/he