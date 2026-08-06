McDonalds Aktie
Marktkap. 168,96 Mrd. EURKGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
WKN 856958
ISIN US5801351017
Symbol MCD
McDonalds Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen zum zweiten Quartal von 305 auf 295 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Umsatz und die Ergebnisse der Fastfood-Kette entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv sei, dass die Markteinführung neuer Getränke voraussichtlich früher geschieht als ursprünglich geplant./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: McDonalds Sector Perform
|Unternehmen:
McDonald's Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 295,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 268,34
|Abst. Kursziel*:
9,94%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 275,75
|Abst. Kursziel aktuell:
6,98%
|
Analyst Name:
Logan Reich
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 325,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu McDonald's Corp.
|05.08.26
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonalds Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonalds Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonalds Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonalds Buy
|UBS AG
|19.05.26
|McDonalds Buy
|UBS AG
|11.07.16
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.04.16
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.01.16
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.10.15
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|05.08.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonalds Sector Perform
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|07.05.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets