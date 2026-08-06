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McDonalds Aktie

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McDonalds Sector Perform

05.08.26
McDonalds Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
McDonald's Corp.
238,40 EUR -1,00 EUR -0,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen zum zweiten Quartal von 305 auf 295 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Umsatz und die Ergebnisse der Fastfood-Kette entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv sei, dass die Markteinführung neuer Getränke voraussichtlich früher geschieht als ursprünglich geplant./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:10 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: McDonalds Sector Perform

Unternehmen:
McDonald's Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 268,34		 Abst. Kursziel*:
9,94%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 275,75		 Abst. Kursziel aktuell:
6,98%
Analyst Name:
Logan Reich 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 325,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

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