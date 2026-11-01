Medios Aktie
Marktkap. 279,36 Mio. EURKGV 23,60 Div. Rendite 0,00%
WKN A1MMCC
ISIN DE000A1MMCC8
Symbol MEDOF
AI Analyse
Medios Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Medios nach Zahlen von 16 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Dass das Unternehmen ein wenig vorsichtiger auf das Gesamtjahr blicke, überrasche ihn nicht, schrieb Michael Kuhn in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Medios AG
Zusammenfassung: Medios Buy
|Unternehmen:
Medios AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,94 €
|Abst. Kursziel*:
37,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,81%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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