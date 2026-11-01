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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Medios Buy

09:26 Uhr
Medios Buy
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Medios nach Zahlen von 16 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Dass das Unternehmen ein wenig vorsichtiger auf das Gesamtjahr blicke, überrasche ihn nicht, schrieb Michael Kuhn in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Medios AG

Zusammenfassung: Medios Buy

Unternehmen:
Medios AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,94 €		 Abst. Kursziel*:
37,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,81%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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