Medios Aktie
Marktkap. 323,41 Mio. EURKGV 26,10 Div. Rendite 0,00%
WKN A1MMCC
ISIN DE000A1MMCC8
Symbol MEDOF
Medios Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Medios nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Barmittel aus dem operativen Geschäft (Free Cashflow) des Pharmaherstellers verliehen der Bewertung Aufwärtspotenzial, schrieb Alexander Galitsa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim Umsatz mangele es indes noch an Dynamik./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Medios AG
Zusammenfassung: Medios Buy
|Unternehmen:
Medios AG
|Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
13,48 €
|Abst. Kursziel*:
63,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
14,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,49%
|
Analyst Name:
Alexander Galitsa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Medios AG
|14:51
|Medios Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13.08.25
|Medios kaufen
|Warburg Research
|14.05.25
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.25
|Medios kaufen
|Warburg Research
|11.04.25
|Medios Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
