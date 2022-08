NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Wachstumsstory bleibe in der Spur, schrieb Analyst Alexander Thiel am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Halbjahresbericht des Spezialpharma-Unternehmens./ag/bek