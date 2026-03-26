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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Medios Buy

08:21 Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Medios von 27 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den detaillierten Jahreszahlen des Spezialisten für für chronische und seltene Erkrankungen und Gesprächen mit dem Management senkte Analyst Michael Heider am Donnerstagabend seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028. Er hob jedoch das unverändert attraktive Geschäftsmodell und den starken Free Cashflow des Unternehmens positiv hervor./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 22:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Medios AG

Zusammenfassung: Medios Buy

Unternehmen:
Medios AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,74 €		 Abst. Kursziel*:
46,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
119,97%
Analyst Name:
Michael Heider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Medios AG

08:21 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.03.26 Medios Buy Warburg Research
23.01.26 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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12.11.25 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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