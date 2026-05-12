Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Medios Buy

15:56 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Umsatzentwicklung mache gute Fortschritte, schrieb Michael Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität des Spezialpharma-Unternehmens sei hingegen von regulierungsbedingtem Preisdruck und Einmaleffekten beeinträchtigt worden./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:38 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Medios AG