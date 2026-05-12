Medios Aktie
Marktkap. 362,68 Mio. EURKGV 23,60 Div. Rendite 0,00%
WKN A1MMCC
ISIN DE000A1MMCC8
Symbol MEDOF
Medios Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Umsatzentwicklung mache gute Fortschritte, schrieb Michael Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität des Spezialpharma-Unternehmens sei hingegen von regulierungsbedingtem Preisdruck und Einmaleffekten beeinträchtigt worden./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Medios AG
Zusammenfassung: Medios Buy
|Unternehmen:
Medios AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
13,80 €
|Abst. Kursziel*:
88,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
12,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
107,34%
|
Analyst Name:
Michael Heider
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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