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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Medios Buy

15:56 Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Umsatzentwicklung mache gute Fortschritte, schrieb Michael Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität des Spezialpharma-Unternehmens sei hingegen von regulierungsbedingtem Preisdruck und Einmaleffekten beeinträchtigt worden./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Medios AG

Zusammenfassung: Medios Buy

Unternehmen:
Medios AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,80 €		 Abst. Kursziel*:
88,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
12,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
107,34%
Analyst Name:
Michael Heider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Medios AG

15:56 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:46 Medios Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
31.03.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
27.03.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
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