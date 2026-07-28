Medios Aktie
Marktkap. 297,5 Mio. EURKGV 23,60 Div. Rendite 0,00%
WKN A1MMCC
ISIN DE000A1MMCC8
Symbol MEDOF
Medios Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Medios nach Eckdaten zum ersten Halbjahr und einer gesenkten Gewinnprognose von 26 auf 25 Euro reduziert, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Bei dem Spezialpharma-Unternehmen hielten die regulatorischen Herausforderungen an, schrieb Michael Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Derweil stützten die Sparmaßnahmen des Unternehmens und die attraktive Bewertung der Aktien seine positive langfristige Einschätzung./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 22:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Medios AG
Zusammenfassung: Medios Buy
|Unternehmen:
Medios AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,80 €
|Abst. Kursziel*:
131,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
129,78%
|
Analyst Name:
Michael Heider
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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