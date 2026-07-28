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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Medios Buy

12:06 Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Medios nach Eckdaten zum ersten Halbjahr und einer gesenkten Gewinnprognose von 26 auf 25 Euro reduziert, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Bei dem Spezialpharma-Unternehmen hielten die regulatorischen Herausforderungen an, schrieb Michael Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Derweil stützten die Sparmaßnahmen des Unternehmens und die attraktive Bewertung der Aktien seine positive langfristige Einschätzung./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 22:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Medios AG

Zusammenfassung: Medios Buy

Unternehmen:
Medios AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,80 €		 Abst. Kursziel*:
131,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
129,78%
Analyst Name:
Michael Heider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Medios AG

13.05.26 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
31.03.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
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