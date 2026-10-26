DAX 25.940 +0,9%ESt50 6.185 +0,3%MSCI World 4.946 +0,2%Top 10 Crypto 10,65 -0,8%Nas 26.550 +0,3%Bitcoin 71.812 -1,3%Euro 1,1147 +0,0%Öl 114,4 -0,8%Gold 4.029 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Medios Aktie

Kaufen
Verkaufen
Medios Aktien-Sparplan
10,48 EUR +0,04 EUR +0,38 %
STU
finanzen.net zero
Medios jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 256,33 Mio. EUR

KGV 23,60 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1MMCC

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1MMCC8

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MEDOF

AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Medios Buy

13:31 Uhr
Medios Buy
Aktie in diesem Artikel
Medios AG
10,48 EUR 0,04 EUR 0,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Heider rechnet am 10. November mit soliden Quartalszahlen des Spezialisten für chronische und seltene Erkrankungen. Die Jahresziele dürften bestätigt werden, schrieb er am Mittwoch in seinem Ausblick./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Medios AG

Zusammenfassung: Medios Buy

Unternehmen:
Medios AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,44 €		 Abst. Kursziel*:
110,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
109,92%
Analyst Name:
Michael Heider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Medios AG

13:31 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Medios Buy Warburg Research
30.09.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Medios AG

finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX startet im Minus
finanzen.net Erste Schätzungen: Medios zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX schließt mit Gewinnen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen SDAX nachmittags steigen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung im Minus
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX stärker
RSS Feed
Medios AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.