Medios Aktie
Marktkap. 256,33 Mio. EURKGV 23,60 Div. Rendite 0,00%
WKN A1MMCC
ISIN DE000A1MMCC8
Symbol MEDOF
AI Analyse
Medios Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Heider rechnet am 10. November mit soliden Quartalszahlen des Spezialisten für chronische und seltene Erkrankungen. Die Jahresziele dürften bestätigt werden, schrieb er am Mittwoch in seinem Ausblick./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Medios AG
Zusammenfassung: Medios Buy
|Unternehmen:
Medios AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,44 €
|Abst. Kursziel*:
110,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
109,92%
|
Analyst Name:
Michael Heider
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Medios AG
|13:31
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|13:31
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|13:31
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG