Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Medios nach einem Zukauf von 37 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Übernahme von Cranach Pharma wertete Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie als strategisch ausgesprochen sinnvoll. Auch die Bewertung des übernommenen Unternehmens sei attraktiv. Der Deal dürfte den Gewinn je Aktie von Medios um acht Prozent erhöhen, Synergien noch nicht eingerechnet./bek/gl

