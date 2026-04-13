Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

55,47 EUR +1,12 EUR +2,06 %
STU
Marktkap. 51,58 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

Deutsche Bank AG

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

14:26 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
55,47 EUR 1,12 EUR 2,06%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Der Autobauer dürfte einen etwas besseren Jahresstart verzeichnet haben als bisher erwartet, schrieb Tim Rokossa am Dienstag in seinem Ausblick. An den Zielen für das Gesamtjahr 2026 sollte sich nichts ändern./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,21 €		 Abst. Kursziel*:
34,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
55,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,41%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

14:26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
08:56 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
08:36 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight Barclays Capital
08:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
13.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

finanzen.net Experten-Analyse Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
dpa-afx Mercedes, Porsche und Co. legen zu: Autoaktien gefragt nach Aussagen vor Quartalszahlen
dpa-afx Mercedes-Benz-Aktie rückt dennoch vor: RBC sieht Autobauer mit Problemen im Wettbewerb in China
finanzen.net Börse Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Mittag steigen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag in Grün
finanzen.net STOXX-Handel: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittag
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Mittag freundlich
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsstart
finanzen.net Handel in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Business Times Mercedes Q1 sales down in tough ‘transition year’ for China business
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Korea Times Mercedes-Benz Korea seeks EV rebound with all-electric C-Class
Korea Times Mercedes-Benz Korea’s charitable marathon is most unique in size, format: CEO
Korea Times Mercedes-Benz’s 2026 GIVE ’N RACE raises record donation
Korea Times Mercedes-Benz’ 2026 GIVE ‘N RACE raises record donation
FOX Business Mercedes-Benz to pour $4B into Alabama plant as Trump tariffs reshape US auto strategy
