FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts bevorstehender Modelle wie der neuen S-Klasse dürfte die Profitabilität im ersten Quartal nahe am unteren Ende der Jahresziele gelegen haben, schrieb Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht Ende April./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,89 €
|Abst. Kursziel*:
34,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,18%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
