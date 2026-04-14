Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Marktkap. 51,89 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

Deutsche Bank AG

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

10:36 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts bevorstehender Modelle wie der neuen S-Klasse dürfte die Profitabilität im ersten Quartal nahe am unteren Ende der Jahresziele gelegen haben, schrieb Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht Ende April./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,89 €		 Abst. Kursziel*:
34,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
55,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,18%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

14.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
14.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
14.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight Barclays Capital
14.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
13.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

