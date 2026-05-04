Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Deutsche Bank AG

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

13:56 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Veranstaltung mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Einführung neuer Modelle, insbesondere der S-Klasse, werde die Volumina im zweiten Halbjahr antreiben und sich günstig auf die Produktpalette auswirken, schrieb Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,24 €		 Abst. Kursziel*:
53,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,67%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

13:56 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
04.05.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
30.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
29.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
Financial Times Mercedes and VW challenge FCA motor finance compensation scheme
