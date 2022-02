FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autobauer sei in einer sehr guten Position, um aus dem aktuellen Preisumfeld Kapital zu schlagen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Preisgestaltung, der auf Premium- und Luxusfahrzeuge ausgerichtete Produktmix und die fortgesetzte Kostenkontrolle seien die Hauptfaktoren für sehr beeindruckenden Quartalszahlen gewesen./ck/jha/