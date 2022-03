FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Mercedes-Benz nach Gesprächen mit dem Management des Autobauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der anstehende Kapitalmarkttag sollte mehr Licht auf die Ambitionen des Konzerns für hochwertige Fahrzeuge werfen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die "furchtbare Situation" durch den Ukraine-Krieg dürfte eine Bürde für die Branche bleiben, doch die Mercedes-Führung sei zuversichtlich, was den Status der Aktie als "Top Pick" untermauere. Dazu zeige die Geschäftsentwicklung seit Jahresbeginn, dass der Ausblick als konservativ einzuschätzen sei./gl/jha/