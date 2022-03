FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 110 auf 105 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bis zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs hätten Nachfrage und Produktion die optimistische Erwartung an 2022 noch übertroffen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Autobranche. Seither hätten massiv gestiegene Rohstoffpreise und neue Covid-Probleme für weitere Produktionsschwankungen gesorgt. Rokossa rechnet dennoch mit einem soliden Quartal und sogar starken Ergebnissen bei manchen Marken. Die Ausblicke könnten aber vorsichtiger werden./ag/mis