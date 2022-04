FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Autobauer habe erneut die Gewinnerwartungen übertroffen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht in der Aktie der Stuttgarter weiterhin einen "Top Pick"./tih/gl