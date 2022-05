FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem Finanzchef nach den Quartalszahlen der Stuttgarter. Die Margen seien so nah am Porsche-Niveau wie nie - trotz etwa siebenmal so hoher Fahrzeugzahlen, und die Profitabilität dürfte "stronger for longer" bleiben. Vor diesem Hintergrund hält Rokossa die Papiere für unterbewertet./ag/mis