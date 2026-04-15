NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 69 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen am Donnerstag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am 29. April noch einmal an. Sein Kursziel besteht aus zwei Teilen - 56 Euro für das Mercedes-Geschäft und 10 Euro für den Anteil an Daimler Truck./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,24 €
|Abst. Kursziel*:
21,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
54,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,75%
|
Analyst Name:
Christian Frenes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|10:16
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG