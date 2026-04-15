DAX 24.085 +0,1%ESt50 5.959 +0,3%MSCI World 4.591 +0,1%Top 10 Crypto 9,6195 +1,5%Nas 24.016 +1,6%Bitcoin 63.428 +0,1%Euro 1,1784 -0,1%Öl 96,48 +1,7%Gold 4.811 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 AIXTRON A0WMPJ Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
54,21 EUR -0,43 EUR -0,79 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 52,49 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

Goldman Sachs Group Inc.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

10:16 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
54,21 EUR -0,43 EUR -0,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 69 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen am Donnerstag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am 29. April noch einmal an. Sein Kursziel besteht aus zwei Teilen - 56 Euro für das Mercedes-Geschäft und 10 Euro für den Anteil an Daimler Truck./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,24 €		 Abst. Kursziel*:
21,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,75%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

10:16 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
14.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
14.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
14.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu myNews hinzufügen