Goldman Sachs Group Inc.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

11:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Bei Investments in die Automobilindustrie bevorzuge er generell bilanzstarke Marken und Technologieführer, schrieb Analyst George Galliers in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Unter den Autoherstellern sieht er die besten Anlagechancen in Markenführern (Porsche und Mercedes) und/oder bei attraktiv bewerteten Unternehmen, die in der Lage sind, konjunkturellen Gegenwind zu bewältigen und gleichzeitig in neue Technologien zu investieren (General Motors, Toyota und Stellantis)./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2023 / 23:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com