Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 42,86 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Autobauer habe im zweiten Quartal insgesamt besser als gedacht abgeschnitten, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
46,84 €
|Abst. Kursziel*:
11,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
46,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,06%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|11:36
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|11:31
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:36
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|11:31
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:31
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|11:36
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|26.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research