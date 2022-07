HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor Zahlen von 99 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, rechnet er mit einem starken zweiten Quartal für den Autobauer - trotz steigender Kostenbelastungen und einem schwächeren Absatz in China. Das Kursziel sinke leicht wegen überarbeiteter Annahmen./tav/mis