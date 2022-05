NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Mercedes-Benz nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 93 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Stuttgarter hätten ihren Luxus-Fokus und damit verbundene höhere Margen untermauert, schrieb Analyst George Galliers in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/mis