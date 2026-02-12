Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 55,8 Mrd. EURKGV 11,25
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die überraschend schwache Entwicklung des operativen Gewinns in der Autosparte und der triste Gewinnausblick sollten zu niedrigeren Markterwartungen führen, schrieb Henning Cosman am Donnerstagabend im Nachgang der Zahlen. Aus Aktionärssicht stünden dem aber Kosteneinsparungen und die Ausschüttungen an die Anteilseigner positiv entgegen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 23:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
57,54 €
|Abst. Kursziel*:
-4,41%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
57,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,28%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|12:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|11:21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|12:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|11:21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|12:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|11:21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG