Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 55,8 Mrd. EURKGV 11,25
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 65 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Aufgrund des deutlichen Margenrückgangs im vierten Quartal habe er seine Profitabilitätsprognose für den Autobauer reduziert, schrieb Philippe Houchois in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Free-Cashflow-Performance und der Ausblick hätten die Situation aber "gerettet"./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
57,54 €
|Abst. Kursziel*:
7,75%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
57,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,90%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
