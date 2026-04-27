Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX tiefer -- Mercedes besser als befürchtet -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Buy für adidas-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse Buy für adidas-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

49,15 EUR +0,05 EUR +0,10 %
STU
Marktkap. 47,41 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) und die Margen lägen vor allem dank der guten Entwicklung bei Autos und Transportern über den Erwartungen, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
49,18 €		 Abst. Kursziel*:
22,00%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
49,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,09%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

