NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 63 auf 68 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Unabhängig vom Rezessionsrisiko dürften die Dividenden im Autosektor im nächsten Jahr sicher bleiben, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schätze vor allem BMW und Mercedes-Benz wegen der Rendite. Bei Mercedes-Benz seien außerdem Aktienrückkäufe realistischer geworden als die Kontrollübernahme beim Gemeinschaftsunternehmen mit BAIC in China./tih/mis