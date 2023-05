Jefferies & Company Inc.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Mit Blick auf die Finanzkennziffern habe der Autobauer in allen Bereichen solide abgeschnitten, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der freie Barmittelzufluss finanziere die branchenbedingte Transformation des Geschäftsmodells und die Dividende bequem. Bei der Kapitalrendite indes blieben die Stuttgarter hinter den Wettbewerbern zurück./la/gl

