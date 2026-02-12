Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 55,8 Mrd. EURKGV 11,25
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 63 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe in einem ohnehin herausfordernden Marktumfeld schwache Ergebnisse vorgelegt, schrieb Romain Gourvil am Donnerstagabend. Die Ausschüttungsrendite bleibe aber mit rund 10 Prozent attraktiv./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
57,61 €
|Abst. Kursziel*:
4,15%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
57,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,42%
|
Analyst Name:
Romain Gourvil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|12:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|11:21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|12:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|11:21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|12:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|11:21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG