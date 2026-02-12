DAX 24.840 -0,1%ESt50 5.976 -0,6%MSCI World 4.503 -0,3%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.464 +1,3%Euro 1,1860 -0,1%Öl 67,14 -0,6%Gold 4.972 +1,0%
Adyen-Aktie dennoch fester: JPMorgan senkt Kursziel deutlich - bleibt aber optimistisch
Novartis-Aktie gewinnt: Studienerfolg mit Nierenmedikament Vanrafia erzielt
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Marktkap. 55,8 Mrd. EUR

KGV 11,25
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 63 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe in einem ohnehin herausfordernden Marktumfeld schwache Ergebnisse vorgelegt, schrieb Romain Gourvil am Donnerstagabend. Die Ausschüttungsrendite bleibe aber mit rund 10 Prozent attraktiv./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
57,61 €		 Abst. Kursziel*:
4,15%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
57,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,42%
Analyst Name:
Romain Gourvil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

