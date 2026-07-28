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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

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46,64 EUR -0,23 EUR -0,48 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 43,38 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold

13:06 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
46,64 EUR -0,23 EUR -0,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Zahlen zum zweiten Quartal von 60 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe solide abgeschnitten, schrieb Romain Gourvil in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil deute sich ein schwächeres zweites Halbjahr an. Der Experte verwies unter anderem auf saisonale Schwankungen bei den Fixkosten sowie die Aktivierung von Abschreibungen und Amortisationen im Zusammenhang mit Produkteinführungen./rob/la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
46,62 €		 Abst. Kursziel*:
20,13%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
46,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,08%
Analyst Name:
Romain Gourvil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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