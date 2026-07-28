Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 43,38 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Zahlen zum zweiten Quartal von 60 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe solide abgeschnitten, schrieb Romain Gourvil in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil deute sich ein schwächeres zweites Halbjahr an. Der Experte verwies unter anderem auf saisonale Schwankungen bei den Fixkosten sowie die Aktivierung von Abschreibungen und Amortisationen im Zusammenhang mit Produkteinführungen./rob/la/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
46,62 €
|Abst. Kursziel*:
20,13%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
46,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,08%
|
Analyst Name:
Romain Gourvil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|13:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|13:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|13:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|13:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|13:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|13:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG