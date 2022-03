FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Mercedes-Benz von 82 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Trotz bestehender Belastungen der Liefer- und Logistikketten sollte der Autobauer von einer anhaltend guten Nachfrage nach seinen Premium-Modellen sowie der guten Lage an den Gebrauchtwagenmärkten profitieren, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere einen Risikoabschlag von 20 Prozent in seinem Bewertungsmodell wegen des Ukraine-Krieges./edh/eas