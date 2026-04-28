NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Autobauer sei gut in ein schwieriges Jahr gestartet, schrieb Stephen Reitman am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Marge im Kerngeschäft liege mit 4,1 Prozent über der Konsensschätzung von 3,4 Prozent sowie im Rahmen der für das Jahr angestrebten 3 bis 5 Prozent. Dazu habe Mercedes-Benz trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs den am 12. Februar veröffentlichten Ausblick auf 2026 bestätigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
49,77 €
|Abst. Kursziel*:
22,56%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
49,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,50%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
