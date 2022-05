NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Papiere von Mercedes-Benz bei einem Kursziel von 85 Euro mit "Outperform" wieder aufgenommen. Trotz des aktuellen Gegenwinds von der Kostenseite ist Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie optimistisch , dass die Autokonzerne ihre Ziele 2022 erreichen können. Mittelfristig erwartet aber geringeres Wachstum und höheren Konkurrenzdruck. Langfristig rückten neue Geschäftsmodelle in den Fokus, denn die Elektrifizierung und Digitalisierung allein reichten nicht aus, um die Gewinnquellen des Sektors zu transformieren, so Roeska. Bei den Stuttgartern sieht er in den kommenden Jahren viel Ergebnispotenzial durch die Strategie, weniger kleine Pkw und mehr große zu bauen./ag/tav