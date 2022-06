NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Im Rahmen einer Studienserie mit Fokus auf Nachhaltigkeitskriterien (ESG) beleuchtete Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie den Autobauer. Die Stuttgarter beschleunigten derzeit ihren Übergang zu einer Null-Emissions-Zukunft. In einer Phase des konjunkturellen Abschwungs könnten sie Investoren positiv überraschen, heißt seine These. Die Papiere hätten eine Rezession schon eingepreist./tih/ajx