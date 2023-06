Bernstein Research

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Aufstieg der E-Fahrzeughersteller Tesla und BYD habe die europäischen Autobauer am stärksten getroffen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Premium-Hersteller Mercedes-Benz und BMW hätten am meisten zu verlieren angesichts der Abhängigkeit ihrer Marken von Technologieführerschaft, sie seien aber auch am besten positioniert, um den Wandel zur Elektromobilität zu meistern. Volkswagen dagegen habe wohl seine frühen Vorteile wieder verspielt. Renault und Stellantis würden von ihren von Haus aus teureren E-Antriebssträngen zurückgehalten./ajx/tih

