ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Das zweite Quartal des Autobauers habe eine grundlegende Stärke gezeigt, schrieb Analyst Richard Carlson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz eines sehr schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeldes und der coronabedingten Lockdowns in China habe sich die starke Geschäftsentwicklung fortgesetzt./ck/bek