NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Er habe nach den vorgelegten Jahreszahlen sein Bewertungsmodell für den Autobauer aktualisiert, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/tih