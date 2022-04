NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Analyst Tom Narayan erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzung für den operativen Gewinn des Autobauers im ersten Quartal. Dieser dürfte von höheren Verkaufspreisen profitiert haben./bek/he