NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der Autobauer habe einen vielversprechenden Plan vorgestellt, um die Profitabilität in einer Zeit wieder normalisierter Automobilpreise sichern zu können, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gesetzt werde verstärkt auf hochpreisige Fahrzeuge./tih/stk