NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die Profitabilität (Ebit-Marge) des Autobauers habe die Konsensschätzung leicht übertroffen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Zudem hätten die Stuttgarter ihren Margenausblick für 2022 erhöht, lobte er./edh/ajx