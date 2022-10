NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Einschränkungen in den Lieferketten der Automobilindustrie dauerten im dritten Quartal an, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aktuelle Entwicklungen im September seien aber vielversprechend. Vor dem gesamtwirtschaftlichen Hintergrund bevorzugt er weiter Premium-Autobauer wie Mercedes oder Ferrari./tih/men