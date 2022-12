NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Marktdaten zur Entwicklung der Neuwagenpreise in den USA seien vor allem positiv für den Chrysler-Mutterkonzern Stellantis, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Folge gelte dies aber auch für BMW, Mercedes und Volkswagen./tih/gl