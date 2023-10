RBC Capital Markets

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform

26.10.23

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Autobauer habe mit dem rückläufigen Umsatz sowie dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem rechneten die Stuttgarter nun für 2023 mit einer Marge für das Pkw-Geschäft in der unteren Hälfte der bisherigen Zielspanne, was unter der Konsensschätzung liege./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 02:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 02:09 / EDT

