RBC Capital Markets

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform

21:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Ein Grund für die durch die Unternehmensprognose implizierte Stärke des Stuttgarter Autobauers im zweiten Halbjahr sei der erwartete höhere Absatz, der durch eine bessere Verfügbarkeit der E-Klasse und des GLC begünstigt werde, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beide Modelle seien im ersten Quartal wegen Lieferproblemen nur eingeschränkt verfügbar gewesen. Auch der Produktmix werde sich positiv auswirken, da die Verfügbarkeit der Spitzenmodelle zunehme./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2024 / 12:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2024 / 12:41 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com