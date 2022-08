LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Autobauer habe in einem weiteren starken Quartal mit dem Kerngeschäft und beim Barmittelzufluss (FCF) die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu beweise der angehobene Margenausblick für das Autogeschäft, dass das Management alle von ihm zu steuernden Faktoren im Griff habe./gl/jha/