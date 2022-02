NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Geschäftszahlen und einer Analystenkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Nach den höherklassigen Modellen der Stuttgarter gebe es eine starke Nachfrage, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positive Effekte gingen zudem von den hohen Preisen für Gebrauchtwagen aus./bek/he