NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen.

Nach den hervorragenden Zahlen zum ersten Quartal erhöhte Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine operative Gewinnschätzung für das Jahr 2023. Die Aktie sei angesichts der starken Gewinndynamik des Autobauers vergleichsweise anspruchslos bewertet./tih/ag