NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz nach dem jüngsten Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Autobauer habe im zweiten Teil der Veranstaltung einige Überraschungen parat gehabt, die alle Erwartungen übertroffen hätten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Alles in allem sei es ein exzellenter Investorentag gewesen, der die Messlatte für Luxus- und Premium-Autobauer sehr hoch gelegt habe./ck/edh